توجيهات من «التعليم» للمديريات بشأن الاستعداد لامتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، للتوجيه بسرعة اتخاذ عدة إجراءات، فى ضوء استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022/2023.





ووجهت الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

- توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع وإدخال الامتحانات (التطوير التكنولوجى- التوجيه) نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لتلافى أى ملاحظات.

- التنبيه على المدارس الثاننوية المجهزة تكنولوجيا، بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجية بها والتأكد من صلاحيتها والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أى ملاحظات.

- التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة لكل مديرية بضرورة متابعة انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكترونى الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg، حيث سيتم إعادة إاحة تسجيل الاستمارة الإلكرونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 4/4/2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11/4/2023، وفى حالة وجود أى أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة بيانات الطلاب.

- قيام المدارس الثانوية بالانتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة بيانات الطلاب، والتى تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهى: اللغة الأولى، اللغة الثانية، الشعبة، التخصص، طلاب الدمج بالتعليم وطلاب المنازل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقرير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقديمن لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية فى موعد غايته الخميس الموافق 13/4/2023.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، فى المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المجهزة تكنولوجيا، إلكترونيا على أجهزة التابلت للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 15% من الامتحان.

أما الطلاب بالمدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل، فيؤدون الامتحانات ورقيا فى جميع المواد.