نجرى تحقيقا.. التعليم تنفى إفلاس مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث الرسمى، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن أى نقص فى الموارد المالية فى المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، تتولى المعاهد القومية سداد التزامتها.

وأكد زلطة، أن العمل منتظم بالمدرسة سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو انتظام حضور الطلاب، مشيرا إلى أنه حدث عجز فى الموازنة الخاصة بالمدرسة نتيجة قصور فى الإدارة المالية للمدرسة ويجرى التحقيق حاليا من جانب الوزارة لتحديد المسئولين عن هذا القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

أزمة مدرسة كلية النصر بالإسكندرية

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار تفيد إعلان مدرسة كلية النصر القومية للبنات EGC فى الإسكندرية، إفلاسها وإقبالها على تسييل ودائع خاصة بها، إضافة إلى تقديم طلب لرئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية، للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك بسبب عدم التزام أولياء الأمور بسداد رسوم التعليم المستحقة عليهم والتى بلغت حوالى ثمانية ملايين جنيه، نتيجة صدور قرارات خاصة بتقسيط الرسوم على 4 أقساط مع عدم حجب نتائج الفصل الدراسى الأول، إضافة ديون تتعلق بضرائب القيمة المضافة وضرائب دخل وكسب عمل، فضلا عن ارتفاع متوسط شرائح الإنارة والمياه والإنترنت والارتفاع المطرد فى اسعار وقود وقطع غيار السيارات.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت صور لمحضر اجتماع مجلس إدارة كلية النصر للبنات، عقد بتاريخ 29 مارس الماضى، انتهى إلى قرارات تتعلق بتسييل وديعة مستحقة بتاريخ 19/4/2023 بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وتسعون ألف جنيه، وهى وديعة من 14 وديعة للتعليم والشهادة الإنجليزية بإجمالى قيمة 9 ملايين وتسعين ألف جنيه، إضافة إلى وديعتين تخص النشاط بقيمة 250 ألف جنيه.

وقرر مجلس إدارة المدرسة تسييل جميع الودائع تباعا لسداد المرتبات والأجور والالتزامات المستحقة، معللا القرار بأنه ليس هناك خيارات أخرى لسداد تلك الالتزامات، على أن يتم إعادة ربط ودائع جديدة بذات المبالغ التى تم تسييلها عند تحسن الظروف المالية بدءا من العام الدراسى الجديد 2023/2024.

كما قرر المجلس تقديم طلب لرئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية بطلب قرض حسن بدون فائدة يسدد على أقساط متساوية ولآجال متوسطة تسدد على 5 سنوات فى حدود 10 ملايين جنيه لسداد الالتزامات القائمة والمستحقة على الكلية حتى 31/8/2023.

وبناء على انتشار محضر ذلك الاجتماع، ترددت أنباء حول عجز المدرسة عن دفع رواتب العاملين بها واحتمالية إغلاقها، لكن وزارة التربية والتعليم، أرجعت عجز الموازنة إلى قصور فى الإدارة المالية للمدرسة، مقررة إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مؤكدة أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى.

مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية

وتعد مدرسة كلية النصر للبنات، من أقدم وأعرق مدارس الإسكندرية إذ يرجع تاريخها إلى عام 1935، وجاءت فكرة إنشائها على يد السير هنرى باركر، وصمم مبناها المهندس الإنجليزى جارى وارنام، على مساحة تزيد عن 3.5 فدان، وكانت تدعى "الكلية الإنجليزية للبنات" وتخضع لإدارة إنجليزية ومعلمين انجليز، وكان يتعلم فيها أبناء الإنجليز وطبقة الأغنياء.

وفى عام 1956، تم تأميم المدرسة على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسميت بكلية النصر، ضمن عدد كبير من المدارس الإنجليزية والفرنسية، ودخلت جميعها تحت إدارة المعاهد القومية.

والمعاهد القومية تشير إلى المدارس الإنجليزية والفرنسية التى لا يوجد بها كنائس وكانت قائمة قبل العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، ثم أممها الرئيس جمال عبد الناصر، كرد فعل على عدوان فرنسا وانجلترا على مصر.

وبعد ذلك أنشئت الشركة العامة للمعاهد القومية، ثم قامت وزارة التربية والتعليم ببيع تلك المدارس وممتلكاتها إلى الجمعيات التعاونية وفق عقود مسجلة، لتصبح ملكا لتلك الجمعيات منذ ذلك التاريخ، وفى عام 1979 تم إشهار الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية، بهدف مشاركة قطاع التعاونيات الذى كان نشطا فى ذلك الوقت فى العملية التعليمية من خلال إنشاء وإدارة مدارس تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.

وفى عام 1990، أصدر وزير التعليم آنذاك، أحمد فتحى سرور، قرارا بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية واللائحة التنفيذية له، ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك المدارس تدار من خلال الجمعية العامة للمعاهد القومية الذى يتولاه مجلس إدارة منتخب، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وحاليا تدير الجمعية العامة للمعاهد القومية أكثر من 40 مدرسة يتعلم فيها أكثر من 150 ألف طالب وطالبة.