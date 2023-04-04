تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون دافئا على السواحل الغربية باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، والوجـه البحرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.