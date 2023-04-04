بيت الزكاة يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذى لـ بيت الزكاة والصدقات المصرى.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن بيت الزكاة له دور كبير فى دعم أبناء المحافظة؛ سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم المساعدات العينية والمادية الأخرى.

ووجه المحافظ الشكر لـ فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهود بيت الزكاة والصدقات فى تقديم الزكاة لمستحقيها.

جدير بالذكر، أنه تم توزيع أجهزة منزلية على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء جنوب سيناء، فضلا عن كمية من ملابس العيد على الأطفال الأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أجهزة تعويضية، وكراسٍ متحركة لـ ذوى الهمم.