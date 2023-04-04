طارق لطفى: كنت خائفًا للغاية من تجسيد شخصية رؤوف في "مذكرات زواج"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:30 صباحاً - قال الفنان طارق لطفى، إن شخصية رؤوف في "مذكرات زوج" شخصية بسيطة، والشخصية التي تبدو طبيعية وبسيطة تعد الأصعب على الممثل من نظيرتها ذات الملامح البارزة مثل الصعيدي أو الشرير أو الغجري، إذ إن هذه الشخوص لها ملامح معينة.

وأضاف الفنان طارق لطفى، خلال حواره مع القاهرة الإخبارية :"قبل تجسيدي لشخصية "رؤوف" في مسلسل مذكرات زوج صدّقته في البداية، لأنه نموذج يُعبر عن مشكلة كبيرة لدى الكثير من أصدقائي ومعارفي وجيراني، فقررت أن أجسده بشكل إنساني، وأشعر بكل أحاسيس الشخصية وأعبّر عنها، وتكون واضحة للجمهور.

وتابع الفنان طارق لطفى :"لقد كنت خائفًا للغاية من تجسيد شخصية رؤوف، وتملكتني الكثير من مشاعر الخوف، لأنني أذهب إلى منطقة جديدة وغير مضمونة، والأمر يختلف كثيرًا عن تجسيدي لدور أعرف أنه في منطقتي الخاصة وأجيده، إذ إلى حد ما تكون النتائج معروفة لي، لكن عند الذهاب إلى مكان لم أطرقه من قبل فهنا تكون الخطورة، ولا أستطيع أن أنكر أن هذه أكثر مرة أصابتني فيها مشاعر التوتر".