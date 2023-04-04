أخبار مصرية

بعد تدخل الأهالي.. ضبط القائمين على خيمة رمضانية بدون ترخيص بدمياط

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:30 صباحاً - تداول إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة مما يتسبب فى إزعاج قاطنى المنطقة .

 

 

بالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ، وتم ضبط المدير المسئول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة فى إزعاج المواطنين .

 

 

كما تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب فى إزعاج المواطنين.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا