الصحة الهندية: 60% من حالات فيروس كورونا مصابة بمتغير أوميكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 11:23 مساءً - قالت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، إن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في إصابات متغير أوميكرون.

ارتفاع إصابات متغير أوميكرون

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن 60% من حالات فيروس كورونا، مصابة بمتغير أوميكرون.

وأكد عضو في اتحاد الجينوم الهندي، لفيروس كورونا، أن ما بين 25 إلى 30% من حالات فيروس كورونا، لسلالات فرعية لمتغير أوميكرون XBB فقط.

ارتفاع وفيات مصابي كورونا

وأشار عضو اتحاد الجينوم إلى أن الوفيات والاستشفاء المتعلقة بمتغير أوميكرون الفرعي XBB.1.16 المكتشف حديثًا قد شوهدت في الأشخاص المصابين بأمراض مشتركة.

وأوضح أنه تم الكشف عن البديل الفرعي في عينات الصرف الصحي، في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال: نحافظ على يقظة صارمة بشأن الزيادة في الحالات، ومعظم الحالات من سلالات فرعية مختلفة من متغير XBB فقط، موضحًا أن جميع الحالات هي عدوى اختراق، مما يعني أن المتغير الفرعي ينقل العدوى بغض النظر عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا.

وأضاف: لا يهم ما إذا كان الأشخاص قد تناولوا جرعتين أو 3 جرعات، فإن البديل قادر على إصابة الناس، ولكن الشيء الجيد هو أنه لا توجد زيادة في الخطورة، كما أنه موجود الآن في كل مكان في البلاد، وظهر منذ أسبوعين، وهو ما يشير إلى أنه يتم تداوله بنشاط.