سفير مصر بفرنسا يشارك فى استقبال التابوت الخشبى للملك رمسيس

جدة - نرمين السيد - شارك علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، مع وزيرة الثقافة الفرنسية فى حدث نظمته إدارة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمناسبة وصول التابوت الخشبى للملك رمسيس الثانى إلى مقر القاعة التى ستستضيف المعرض، والذى سيتم افتتاحه يوم 6 أبريل الجارى وسيستمر لمدة خمسة أشهر.





وألقى السفير علاء يوسف كلمة أمام وسائل الإعلام الفرنسية والدولية أعرب خلالها عن سعادته بتنظيم معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" فى باريس، والذى سيتم فيه عرض 180 قطعة أثرية مصرية متميزة من بينها تابوت الملك رمسيس الثانى. وأوضح السفير علاء يوسف أن عرض هذا التابوت يمثل أمرا استثنائيا ويأتى تقديرا للعلماء الفرنسيين الذين قاموا بترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثانى عام 1976، وتتويجا للعلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.

‏‎وأشار سفير مصر فى فرنسا كذلك إلى أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة " لن يجمع فقط مجموعات متميزة من القطع الأثرية المصرية التاريخية والتى يعرض بعضها لأول مرة خارج مصر، ولكنه سيسمح أيضا لعشاق الحضارة الفرعونية العريقة باكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتارى من خلال تقنية الواقع الافتراضى.

‏‎ودعا السفير علاء يوسف فى نهاية كلمته الفرنسيين إلى زيارة مصر للتعرف عن قرب على حضارتها الثرية، والإطلاع كذلك على عملية التنمية الشاملة التى تشهدها ومستقبلها الواعد فى إطار الجمهورية الجديدة.