رئيس قبرص: أتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقى الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال نيكوس كريستودوليدس رئيس قبرص، إنه يتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقا لحواره مع قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف رئيس قبرص: دولتنا تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر .

وتابع رئيس قبرص: الرئيس السيسى أعاد الدور الريادى والمحورى لبلاده .

وفى وقت سابق أدى نيكوس كريستودوليدس اليمين الدستورية الثلاثاء ليصبح ثامن رئيس للجمهورية القبرصية في مراسم مقتضبة أقيمت في مجلس النواب.

ولدى وصول كريستودوليديس إلى البرلمان التقى رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو، التي أكدت أن المؤسسة التي تمثلها ستكون إلى جانبه لصالح قبرص ومواطنيها، وتعهد من جانبه بالعمل مع البرلمان ونوابه "من أجل خير البلاد"، بحسب صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية.