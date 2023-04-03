وزير المالية يصدر قرارا بإلزام 300 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد حساب ضريبة الأجور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:27 مساءً - ‏أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 175 لسنة 2023 بإلزام بعض الجهات والشركات بتطبيق منظومة توحيد وأسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وذلك وفقا ما نشرته الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية اليوم.

وذلك استنادا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحة التنفيذية وعلى قانون الإجراءات الضريبي الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وعلى قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 ،حيث تضمنت المادة الأولى أن تلتزم الشركة الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بتطبيق منظومة توفيق ‏أسس ومعايير حسب طريقة الأجور والمرتبات وفقا للتاريخ المبينة قرين كل مرحلة فرعيه من مراحل الالزام .