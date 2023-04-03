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قطار الخير يتواصل.. "مبادرة وطن واحد" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمحافظة بني سويف.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:27 مساءً -  

وصل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية إلى محافظة بني سويف حيث عراقة الماضي ونبوغ المستقبل، وأقام مجلس القبائل والعائلات المصرية على مدار ثلاثة أيام بدأت أول أمس السبت قافلة شاملة بمحافظة بني سويف، ضمت قافلة طبية تشمل أكثر من ثلاثين تخصصًا طبيًا بالإضافة إلى تقديم الأدوية والنظارات الطبية على المستحقين بالمجان.

 

مبادرة وطن واحد (1)

 

وجاء ذلك بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة المصرية بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي استدعى تكريمًا لعدد من أسر شهداء القوات المسلحة بالمحافظة اليوم في حفل يقيمه المجلس بمركز الوسطى قرية أبي صير.

 

مبادرة وطن واحد (2)

 

وقدم خلال الحفل عددًا من العروض الفنية والابتهالات الدينية وتكريمًا لأسر الشهداء والفرق الفائزة بالدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

 

مبادرة وطن واحد (3)

 

وجاء قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصرى وبيت الزكاة والصدقات المصري لتعزيز التعاون المشترك في سبيل تقديم أقصى استفادة حقيقية متكاملة للمواطنين .

 

مبادرة وطن واحد (4)

 

مبادرة وطن واحد (5)

 

مبادرة وطن واحد (6)

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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