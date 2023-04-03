قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية يصل إلى بنى سويف (صور)

جدة - نرمين السيد - أقام مجلس القبائل والعائلات المصرية، على مدار ثلاثة أيام بدأت أول أمس السبت، قافلة شاملة بمحافظة بنى سويف، ضمت أكثر من ثلاثين تخصصًا طبيًا بالإضافة لتقديم الأدوية والنظارات الطبية على المستحقين بالمجان.





ويأتى ذلك بالتوازى مع توزيع الحصص الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة المصرية، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، والذى استدعى تكريمًا لعدد من أسر شهداء القوات المسلحة بالمحافظة اليوم فى حفل يقيمه المجلس بمركز الوسطى قرية أبى صير. وقدم الحفل عددًا من العروض الفنية والابتهالات الدينية وتكريمًا لأسر الشهداء والفرق الفائزة بالدورة الرمضانية لكرة القدم والتى نفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية. يأتى ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصرى، وبيت الزكاة والصدقات المصرى لتعزيز التعاون المشترك فى سبيل تقديم أقصى استفادة حقيقية متكاملة للمواطنين.

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