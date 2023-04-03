الصفارة الحلقة 12.. أحمد أمين يثور على وضعه السلبى وينتقل إلى حياة أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:30 مساءً - اكتشف شفيق (أحمد أمين) فى الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، أن هناك فرق كبيرا بين السلبية واللامبالاة والرضا بالمقسوم والمكتوب والذى كان يعيش على أنه راضٍ بكل شىء حتى أصبحت حياته مليئة بالمشاكل والصعاب، ويقرر التصفير من أجل الخروج من هذا العالم الذى يعيش فيه.

يتوقف شفيق قبل التصفير ويقنع نفسه أنه لابد من انتظاره لمدة 3 دقايق من أجل ترتيب ماذا سيفعل قبل التصفير حتى لا يحدث مثل كل مرة، وبالفعل يترتب شفي أوراقه ويعرف ماذا سيقوم مع كل شخص، ثم يصفر ولكنه لا يعود إلى الحفل الاساسى ولكنه وجد نفسه وسط عائلته فى فيلته وهم زوجته شيرين (آية سماحة) ووالدته وداد (أنعام سالوسة) وأخيه وجيه (طه دسوقى)

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.