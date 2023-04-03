الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 08:23 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على السواحل الشمالية الغربية على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، بارد ليلا

الحالة الجوية

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطع

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

حالة الطقس خلال الايام المقبلة

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الايام المقبلة بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل.

و يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئا على جنوب الصعيد وشمال سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلا

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الأسبوع الجارى