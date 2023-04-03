رئيس «الرعاية الصحية» يصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة فى قيادات الهيئة

جدة - نرمين السيد - ووفق القرارات الصادرة لحركة التكليفات الموسعة، تضمنت 4 مساعدين جُدد للمدير التنفيذى للهيئة فى الأعمال المختلفة، شملت تكليف الدكتور وائل عمران، مساعدًا للمدير التنفيذى لشئون التشغيل، واللواء مهندس هشام شندى، مساعدًا للمدير التنفيذى للصحة الإلكترونية والطب الإتصالى، والدكتور أحمد عثمان، مساعدًا للمدير التنفيذى لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء مهندس شريف أبو العينين، مساعدًا للمدير التنفيذى للشئون الهندسية والمشروعات.

وشملت حركة التنقلات والتكلفيات، تصعيد 6 من الكفاءات للمناصب القيادية والعليا بالهيئة، وهم الدكتور جمال رطبة، رئيسًا للإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسى، والدكتور محمد العقاد، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمود الديب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة سالى عبدالرؤوف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور على جوهر، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى، والدكتور أحمد شفيق، مديرًا لإدارة المراكز المتخصصة.

وشملت الحركة، ولأول مرة تكليف رئيسًا لإقليم محافظات القناة، الدكتور مصطفى شعبان، إلى جانب عمله مشرفًا عامًا على فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك بالإضافة إلى تكليف الدكتور أحمد البرعى، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد حامد، مديرًا لفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أيمن رخا، مديرًا لفرع الهيئة بجنوب سيناء، والدكتور إسماعيل الحفناوى، مديرًا لفرع الهيئة بالسويس.

وشملت الحركة، الدفع بـ 12 قيادة جديدة، وهم الدكتور محمد السنافيرى، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، واللواء مهندس شريف أبو العينين، مديرًا عامًا للشئون الهندسية، والدكتورة مروة طه، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، والدكتورة نهى الصناديدى، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتور أسماء سلمان، مديرًا عامًا للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمود زيد، مديرًا لإدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد طاهر، مديرًا لإدارة المشروعات الهندسية، والدكتورة ريهام سلامة، مديرًا لإدارة الدراسات والبحوث، والدكتور صلاح متولى، مديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة، والدكتورة إيرينى فرج، مديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، والأستاذ أحمد بيومى، مديرًا لإدارة الأصول، والدكتورة نهى نصير، مديرًا لإدارة المخازن.

وشملت الحركة، تجديد تكليف 33 قيادة أخرين، وهم الدكتور عادل تعيلب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والأستاذ محمد محمود، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية، واللواء هشام شندى، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضا المتعاملين، والدكتور وائل عمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على الإمداد، والدكتور أحمد العزب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور مؤمن العشماوى، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتورة مروة موافى، مديرًا للإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.

كما شملت، تكليف الدكتورة إليزابيث شاكر، بالإشراف العام على الاتصال السياسى والتواصل المجتمعى، والدكتورة شيماء عبدالله، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، بالإشراف العام على الفاعليات والهوية البصرية.

وشملت، تكليف الدكتور محمد نشأت، مديرًا لإدارة الرعاية الثانوية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مديرًا لإدارة الرعاية الثالثية، والدكتور أحمد عاطف، مديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والدكتور مصطفى حافظ، مديرًا لإدارة التخطيط الإستراتيجى والسياسات، والدكتورة مى المليجى، مديرًا لإدارة التطبيقات والنظم، والدكتورة رضوى إمام، مديرًا لإدارة الإدارة الطبية والمشرف العام على التوعية والمبادرات الصحية، والدكتورة إنجى غنيم، مديرًا لإدارة إدارة وتنمية المواهب، والدكتورة هبة عويضة، مديرًا لإدارة التدريب والتطوير، والأستاذ خالد الأنصارى، مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية، والمهندس محمد فؤاد، مديرًا لإدارة الهندسة الطبية، والدكتورة مها عجيز، مديرًا لإدارة مراكز طب الأسرة، والدكتور معاذ العوضى، مديرًا لإدارة التطوير المؤسسى.

وشملت أيضًا، تكليف الأستاذ خالد سيد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، والأستاذ مصطفى صبرى، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، والأستاذ هيثم إبراهيم، مديرًا لإدارة المراجعة والإشراف العام على الوحدة الحسابية، والأستاذ شادى صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، والأستاذ حسام تاج الدين، مديرًا لإدارة التحقيقات، والدكتور محمد عبدالمجيد نعيم، مديرًا لإدارة الفتوى والعقود، والأستاذ ثروت سامى حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، والأستاذ عبدالرحمن سالم، مديرًا لإدارة الخدمات الداخلية، والأستاذ هاشم كمال، مديرًا لإدارة الحركة والنقل.

وشملت الحركة، تكليف الدكتور حاتم رمضان، رئيسًا لوحدة حاضنة الأبحاث، والدكتورة مها سعيد، رئيسًا لوحدة اليقظة الدوائية، والأستاذ أحمد جلال، رئيسًا لوحدة التوثيق والنشر، والأستاذ محمد توفيق، رئيسًا لوحدة الدعم المعنوى، والأستاذ إبراهيم سيد، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوى لشئون التواصل والدعم.

وحول تلك الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، والتى قام بها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إنه نستهدف استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن التقييم المستمر للأداء والإنجاز هو معيار التصعيد، ولافتًا إلى أن حركة التكليفات الجديدة شملت دمج الكوادر الشابة مع ذوى الخبرة، والدفع بالكفاءات المتميزة للعمل الميدانى، مما يدعم سياسة الهيئة والدولة فى تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دعم الجهاز التنفيذى بالهيئة بالعديد من أهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من ذوى الخبرة إلى الشباب، وتابع: ندعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإدارى فى الجمهورية الجديدة.