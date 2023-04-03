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وأكد هشام آمنة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على المناطق العشوائية وتطوير كافة المناطق الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك المناطق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود الحفاظ على هذه المشروعات التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة آمنة ولائقة للأسر المقيمة فى المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق، مشيراً إلى وجود متابعة دورية من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة فى عهد الرئيس السيسى لضمان استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية بما يهدف إلى الحفاظ على الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.
وأشار خالد عبدالعال إلى سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق العشوائية وغير المخططة، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان توافر الخدمات لأهالى الأسمرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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