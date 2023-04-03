وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان توافر الخدمات لأهالى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه خالد عبدالعال محافظ القاهرة مدينة الأسمرات بالعاصمة لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات الخدمية وعلى رأسها الصحية والتعليمة والرياضية والثقافية والاجتماعية والتمكين الاقتصادى للأسر وكذا توافر السلع الغذائية والأساسية فى شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وإيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ويحيى الأدغم السكرتير العام المساعد.





وأكد هشام آمنة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على المناطق العشوائية وتطوير كافة المناطق الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود الحفاظ على هذه المشروعات التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة آمنة ولائقة للأسر المقيمة فى المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق، مشيراً إلى وجود متابعة دورية من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة فى عهد الرئيس السيسى لضمان استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية بما يهدف إلى الحفاظ على الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وأشار خالد عبدالعال إلى سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق العشوائية وغير المخططة، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات.