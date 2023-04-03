وزير العدل يستقبل نظيره اليمنى (صور)

جدة - نرمين السيد - واستعرض الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجال القضائى بين كلا البلدين، كما تناول اللقاء تعزيز أطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية فى مجالات الطب الشرعى والشهر العقارى وبناء القدرات والتدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وأعرب وزير العدل اليمنى عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضى التى تقوم بها وزارة العدل المصرية فى مجال المشروعات الرقمية ونجاحها فى تفعيل رؤيتها وصولا إلى العدالة الناجزة. وفى ختام اللقاء، أكد الوزيران عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات القانونية والقضائية.

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