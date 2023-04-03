مواعيد عمل المترو في رمضان 2023 والبريد والبنوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 05:23 مساءً - يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة مواعيد المترو في رمضان 2023 حيث يستخدمونه كوسيلة مواصلات في الذهب إلى أعمالهم ذهابا و إيابا يوميا والتي تختلف عن المواعيد في الأيام العادية من العام وذلك لمراعاة موعد الإفطار وتجنب الشلل المروري في الشوارع و الميادين الرئيسية قبيل آذان المغرب.

مواعيد المترو في رمضان 2023

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مواعيد تشغيل القطارات في الثلاث خطوات خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023/1444 والتي تخدم المواطن في 3 محافظات حتى الآن وهى كما يلي:-

تشغيل القطار الأول من جميع المحطات النهائية في تمام الساعة 5:15 فجرا

خروج آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان و من محطة المرج الساعة 12:15 صباحا.

خروج آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 12:30 صباحا.

خروج آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:07 صباحا.

خروج آخر قطار بالخط الثالث من محطة الكيت كات في تمام الساعة 12:38 صباحا.

يتم إلتقاء آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحا.

يتم إلتقاء آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر في تمام الساعة 12:30 صباحا.

يتم إلتقاء آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:30 صباحا

مواعيد البريد في رمضان 2023

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري استقبال الجمهور داخل كافة الفروع خلال شهر رمضان المبارك 2023 خلال الفترة من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 مساءا في كافة أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة معطلة أسبوعية ثابتة ويومي السبت والخميس كعطلة أسبوعية تبادلية بين الموظف

مواعيد البنوك في رمضان 2023

مواعيد المترو في رمضان 2023 ومواعيد البنوك محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث أعلن البنك المركزي المصري عن استقبال المواطنين داخل فروع البنوك خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 2:30 مساءا في كافة محافظات الجمهورية فيما عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع المصرفي المصري.