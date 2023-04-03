سامح شكرى يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 05:23 مساءً - يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الثلاثاء، بمقر الوزارة في القاهرة، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمة البريطانية.

وكان شكري، قد استقبل أول أمس السبت، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شكري دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق

كما استقبل شكري، أمس الأحد، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب جمهورية العراق، وأعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة، حسبما صرح أبو زيد.

وأكد شكري، دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب، كما أكد أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق، ومعربا عن الارتياح لما تشهده المؤسسات التشريعية بالبلدين من تعاون.