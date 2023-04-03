عاجل.. السيسى يؤكد حرص الدولة على انتقاء أفضل العناصر للوظائف العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية، التى ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية. كما أجرى حوارا مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات بالدولة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذى يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومى وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علميا وتكنولوجيا وفنيا وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصرى.

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