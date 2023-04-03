القنصلية السعودية تهدى محافظة الإسكندرية 4200 نسخة من المصحف الشريف

جدة - نرمين السيد - أهدت قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ محافظة الإسكندرية اليوم "الإثنين" 4200 نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها على مساجد المحافظة من خلال مسئولي وزارة الأوقاف بمناسبة شهر رمضان المبارك.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ اليوم لنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان.

وأكد محافظ الإسكندرية عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسيد السفير، والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أعرب عن سعادته بتلقى المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.

وثمن السفير الهويشان دور محافظ الإسكندرية وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية،. كما أكد أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد واهتمامهم بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان.

وقد كلف محافظ الإسكندرية بتسليم المصاحف لفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.