جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ اليوم لنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان.
وأكد محافظ الإسكندرية عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسيد السفير، والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أعرب عن سعادته بتلقى المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.
وثمن السفير الهويشان دور محافظ الإسكندرية وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية،. كما أكد أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد واهتمامهم بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان.
وقد كلف محافظ الإسكندرية بتسليم المصاحف لفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنصلية السعودية تهدى محافظة الإسكندرية 4200 نسخة من المصحف الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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