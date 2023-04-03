الأنبا أغناطيوس يجمع شباب المحلة الكبرى حول الفرح

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية المحلة الكبرى، اللقاء الثانى للشباب والشابات من أبناء الإيبارشية بعنوان "THE JOY"، (الفرح فى كنيسة الشهيد مار جرجس بالمحلة الكبرى)، بحضور الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.





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