وزير الإنتاج الحربى: مصر تشهد تطورا ونقلة نوعية فى مجال الصناعات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع عدد من المسؤولين بوزارة الإنتاج الحربى، والهيئة القومية للإنتاج الحربى؛ للاطلاع على الموقف التنفيذى لعدد من البحوث التى يتم تنفيذها بعدد من الشركات التابعة، بديوان عام الوزارة.





وأوضح الوزير أنه يجرى الحرص على إقرار العديد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج خاصة تلك المستخدمة بالمجال العسكرى وتحديث المنتجات الحالية أو الخروج بمنتجات جديدة وذلك للقيام بمهمة وزارة الإنتاج الحربى الأساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات بأعلى جودة وكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن عملية البحث والتطوير بالوزارة هى عملية مستمرة لا تتوقف عند مستوى معين ففى كل مرحلة من مراحل عملية البحث والتطوير تظهر العديد من القضايا الفنية والمالية والإدارية التى يجب حلها وتنسيقها وهو ما يستدعى المتابعة الدورية لعملية البحث والتطوير بالوزارة والكيانات التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل على التنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن ربط البحث العلمى بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية.

وشدد على ضرورة الحرص على الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة لتغذية الصناعات خاصة فى ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية التى تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة بالإضافة إلى ابتكار معدات حديثة تتواكب ومتطلبات العصر، ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير أكد خلال الاجتماع أن مصر تشهد تطورا ونقلة نوعية فى مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن البحوث تعد أساس هذا التطور.

وتابع أنه حضر الاجتماع المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس أحمد عبد الخالق، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والدكتور وليد النكلاوى، بقطاعات البحوث والتطوير، والمهندس ماجد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، والمهندس عزت عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى)، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.