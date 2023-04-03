بسبب عملها المشرف.. «حياة كريمة» تسدد ديون أم تكافح لمستقبل أفضل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لم تلجأ السيدة إلى التسول أو أى عمل آخر لا فائدة منه، بل تحملت المسؤولية بكل شجاعة وصبر وإصرار بعدما تخلى زوجها عن تحمل مسؤوليته، بدأت علها بـ"تروسيكل" بالتقسيط لكنه سرق منها بعد عدة أشهر، فاشترت "تروسيكل" آخر بالتقسيط، وهى تسدد من عملها ثمن التروسيكل الجديد وأيضا المسروق.

فريق "حياة كريمة" رصدت قصة السيدة المشرفة من برنامج "حياة كريمة" من تقديم أيمن مصطفى على فضائية "dmc"، وقدمت لها ما يعينها على سداد ديونها لتبدأ حياتها بلا ديون تثقل كاهلها، وفقا لما نشتره على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".



ويأتى ذلك ضمن منهج وسياسة مؤسسة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين أحوال المواطنين لحياة أفضل.

برنامج "حياة كريمة"، من تقديم أيمن مصطفى، ويُذاع على فضائية "dmc"، يوميًا طوال شهر رمضان، فى تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً.

واستطاع البرنامج، إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدن طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.