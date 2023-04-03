القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامى رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى.





كما وقعت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائقين من الجامعة، وصرف مكافآت للطلاب المتميزين من ذوى الإعاقة.

ويأتى افتتاح الوحدة فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفى ضوء التوجه الاستراتيجى للدولة فى دعم وتنمية رأس المال البشرى من المعارف والمهارات والاتجاهات واستغلال إمكاناتهم كأفراد أسوياء ومنتجين فى المجتمع.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن لديها إيمان عميق بأهمية التعليم الجامعى فى تغيير حياة الشباب والنهوض بأحوالهم المعيشية فى المستقبل والارتقاء بسلوكياتهم اليومية؛ هو ما جعلنا حريصون على العمل مع كل الكيانات والمؤسسات التعليمية، بل ومن داخلها؛ لتعظيم دورها فى بناء الإنسان المصرى، الذى يعد هدف الدولة الأول والثمرة الأولى لكل جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد بعيدة عن هذا المسار بل تعد شريكا فعليا وحقيقيا فى كافة الخطط والبرامج التى تطلقها كافة مؤسسات الدولة مستهدفة بناء الإنسان وتنمية وعيه والارتقاء بقدراته الانتاجية وتنمية مهاراته الحياتية.

وأضافت أن طدور الجامعات لم يعد مقصورا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل الطلاب اجتماعيا وثقافيا وباتت مستهدفة من قبل الوزارة بإتاحة مختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى سواء كانت هذه البرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية سواء كان هذا الطالب طبيعى أو من ذوى الإعاقة.

وأفادت القباج أنه منذ أكتوبر عام 2020 شرعت وزارة التضامن الاجتماعى فى استحداث وحدات للتضامن الاجتماعى بكافة الجامعات المصرية، ولاقت دعوتها استحسانا واستجابة فورية من كل الجامعات الحكومية التى وقعت جميعها تقريبا بروتوكولات تعاون لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى فيها، وكذلك وقعت جامعة الأزهر بكافة فروعها، حتى صار لدينا 30 وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية الحكومية وتأتى جامعة 6 أكتوبر لتصبح ثانى الجامعات الخاصة والجامعة رقم 31 التى استحدث فيها وحدة للتضامن الاجتماعى، وتعد فى الوقت ذاته نقطة انطلاق لاستحداث وحدات أخرى للتضامن فى كافة الجامعات الخاصة والأهلية والدولية إن أمكن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن وحدات التضامن الاجتماعى تعمل فى ثلاثة محاور رئيسة هى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الوعى وبناء الشخصية، والتطوع والمشاركة المجتمعية، هذا وقد بلغ عدد المستفيدين من أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية 170 ألف طالب، وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمكين الاقتصادى 65 ألف طالب، بينما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة تنمية الوعى 80 ألف طالب، وبلغ عدد المستفيدين من برامج بناء المعارف وتعزيز الخبرات 25972 طالبا، وبلغ عدد المتطوعين فى وحدات التضامن حوالى 29 ألف طالب، وتم دفع المصروفات الدراسية لعدد 7618 طالبا من المتعثرين والذين اثبتت البحوث الاجتماعية التى أجرتها الجامعة عدم قدرتهم على دفع المصروفات، وبلغت قيمة المصروفات المسددة عن العام الدراسى 2022 - 2023 حوالى 779 مليونا و518 ألفا و605 جنيهات.

كما تم تنفيذ 17 معرض أسر منتجة بعدد 17 جامعة حكومية استفاد منها حوالى 55175 مستفيد من الطلاب والعاملين بالمجتمع الجامعى، وفيما يتعلق بالمستفيدين من نشاط حاضنات الفائقين التى تنفذه وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية فقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين 1814 طالبا منهم 151 باحثا بمرحلتى الماجستير والدكتوراه بتكلفة تجاوزت 13.500.000 جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من أجهزة اللاب توب الناطق الذى تقدمه وزارة التضامن للطلاب ذوى الاعاقة البصرية حوالى 2000 مستفيد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وذلك ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التى تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية التى تقدمها وحدات التضامن بالمجان من كراسى متحركة وسماعات وعصا بيضاء للطلاب ذوى الاعاقة 2287 طالبا.

وأوضحت القباج أنه فى إطار حرص الوزارة على تنمية الشعور بالانتماء والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب فقد نفذت وحدات التضامن 26 معسكرا ما بين أعداد قادة وخدمة عامة وقادرون باختلاف وشارك فيها حوالى 2852 طالبا وقامت 163 حملة توعية استفاد منها 22510 طالب، ونفذت وحدات التضامن حوالى 44 مبادرة لتنمية الوعى ومكافحة الادمان وريادة الأعمال، منها مبادرة الطالب المنتج ومبادرة رفقاء الهمم والتطوع حياة وصد الشائعات واستفاد منها حوالى 12591 طالبا، كما نظمت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات 134 حلقة نقاشية فى مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية واستفاد منها حوالى 11890 طالبا، وكذلك نظمت وحدات التضامن 164 زيارة إلى المشروعات القومية والقطاعات الخدمية الحيوية فى الدولة وشارك فيها حوالى 1491 طالبا، وفيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى من خلال وحدات التضامن بالجامعات فقد بلغ عدد الحسابات الجارية التى تم فتحها للطلاب 3863 حسابا، بينما بلغت قيمة التمويلات للمشروعات للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس حوالى 146 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور جمال سامى رئيس جامعة 6 أكتوبر أن دعم ومساندة طلاب الجامعات يعد بالأساس مساهمة فى إعداد مواطن صالح يتفاعل بإيجابية مع كل قضايا المجتمع الذى يعيش فيه محافظا على تقاليده وأعرافه وقيمه الإيجابية ومنتجا يشارك فى تنمية موارد الدولة وليس فقط مستهلكا لها وأن الجامعة لديها خطة للتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين وفقا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للطلاب إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين، وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.