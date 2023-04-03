ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ضبطت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين 4 أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى مع تحرير 43 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك من خلال الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.





ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تحصين 90270 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية الى جانب تحصين 7254 رأس ماشية ضد أمراض (الجلد العقدى وجدرى الضأن) وذبح 14606 رؤوس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضى. وخلال حملة لمديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بمحافظة الجيزة تم ضبط اشخاص أثناء القيام بتهريب 150 كجم لحوم حمير مذبوحة وموردة للسيرك إلى خارجه قبل تداولها بالأسواق وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات.

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