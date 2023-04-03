الزراعة: انتخاب مصر نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - انتخب المشاركون فى اجتماعات الدورة السابعة عشرة من هيئة تدابير الصحة النباتية (cpm17) بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة (IPPC)، لأول مرة، مصر، لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة (IPPC).





وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان، اليوم الاثنين أن ذلك جاء فى تقرير تلقاه الوزير السيد القصير، من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الدكتور أحمد العطار.

وقال العطار إن المشاركين فى الاجتماعات المنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما، اختاروا مصر لهذا المنصب الدولى المهام من بين 184 دولة عضوا بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء فترة نائب الرئيس، فإن مصر سوف تصبح المرشح الأساسى لتكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية.

وأضاف أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعزز من مكانة مصر فى مجال الصحة النباتية والحجر الزراعى على المستوى الدولى، كما يساعد فى سرعة النفاذ للعديد من الأسواق التصديرية المهمة، والتى تعرف بصعوبة النفاذ إليها، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة فى حل العديد من المعوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية، علاوة على تبادل الخبرات والمشاركة فى صناعة القرارات الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مصداقية الحجر الزراعى المصرى على المستوى الدولى.