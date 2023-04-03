القوات البحرية المصرية والسودانية تنفذان تدريبا مشتركا فى الأمن البحرى

جدة - نرمين السيد - نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية التدريب البحرى المشترك (SUD-EGY-T-1) فى مجال الأمن البحرى ومجابهة التهديدات غير النمطية والذى تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببورسودان بجمهورية السودان الشقيق.





تضمن التدريب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة فى موضوعات الأمن البحرى والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، والخروج بعدد من التوصيات التى تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية فى نطاق البحر الأحمر. يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى فى مختلف المجالات.

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