قناة الناس ـ نادية عمارة: وصية قطع الأرحام باطلة وحرام

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية وأستاذ الفقة، إن صلة الأرحام أمر واجب ولها فوائد اجتماعية وروحية، مؤكدة أن وصية المتوفى التي تطلب قطع الأرحام هى وصية باطلة وحرام، وذلك ردًا على سؤال حول وصية متوفى طلب من أسرته قطيعة أهله.





وأضافت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن قطع الأرحام كبيرة من الكبائر، وأن الوصية التى تتطالب الأسرة بقطيعة الرحم هي وصية باطلة وحرام. وأشارت أستاذ الفقه، إلى حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم بشأن صلة الرحم الحقيقية، حيث قال: "ليس الواصل بالمكافئ"، وإنما وصل المقاطع الذى يقطع الرحم فتصله أنت.

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