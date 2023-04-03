رئيس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى الجان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

وتشمل:

- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا)

- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

( إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)