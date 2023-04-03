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رئيس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى الجان...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

وتشمل:

- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا)

- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

( إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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