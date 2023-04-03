”القوى العاملة” تعلن عن دورات تدريبية مجانية للشباب على 3 مهن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين عن بدء دورات تدريبية مجانية جديدة للتدريب على مهن التفصيل والحياكة ، والطاقة الشمسية والحاسب الآلي ، وذلك بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك ، للشباب الراغب فى الحصول على فرصة تدريبية بمحافظة الأقصر ، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية ، ضمن خطتها للتدريب المهنى للعام الجارى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات ، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة بعد الانتهاء من التدريب او مساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة .

وبحسب البيان تلقت الوزارة تقريراً من هشام عبدالله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر أوضح فيه أنه تم الاعلان عن بدء التدريب المهنى على المهم المشار إليها ، والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى الثابت بالطود ، وتسهيلا على الشباب يمكن لأى راغب فى الحصول على تلك الفرص المجانية الدخول على الرابط الاتى للتسجيل https://chat.whatsapp.com/DpweYJSrSym4N7IgsOLD9j

وأكد مدير المديرية توفير كافة الإمكانيات العملية والتدريبية بما يفيد فى تخريج متدربين مهرة لدخول سوق العمل ليس فقط بمهن مطلوبة فى سوق العمل الداخلى فقط بل شباب مهرة فى تلك المهن سواء فى الداخل أو الخارج ، أو مجال ريادة الأعمال لمن يرغب فى إقامة مشروع مصغر وذلك من ضمن رؤية مصر 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.