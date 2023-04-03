”القوى العاملة” : مبادرة ”سلامتك تهمنا ” بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم ندوة توعية وتثقيف ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر بيئة العمل وإشتراطات السلامة والصحة المهنية واساليبها ، وذلك بإحدي شركات البترول بمحافظة الإسكندرية ، بحضور 45 من العاملين بالشركة، وجهاز السلامة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من اجل بيئة عمل آمنة داخل المنشآت للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل بيئة العمل والحفاظ على سلامة المنشآت .

وتلقت الوزارة تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالاسكندرية ، اشار فيه أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، مؤكداً أهمية دور القوى العاملة وخاصة أجهزة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة ، كما قامت المهندسة اماني سعيد من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية بإلقاء المحاضره الاولى والتى تناولت فيها تقييم وتحليل المخاطر لتجنب الحوادث الجسيمة .

وأضاف مدير المديري المهندسة هويدا محمود مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب الدخيلة بإلقاء المحاضرة الثانية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية ، و المحاضرة الثالثة للمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب شرق ، ثم محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية في بيئة العمل ..قام وكيل المديرية بجولة تفقدية في الشركة تفقد خلالها جميع وسائل واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ، رافقه خلالها ايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بالعلاقات العامة ، كما قدم المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة للشركة الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية في دورهم الفعال في الرقابة على المنشآت والتأكد من تطبيق كافة إشتراطاتها..