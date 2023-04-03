”القوى العاملة” : ندوة تثقيفية بقانون العمل بمصنع سماد بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تنظيم إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية ندوة تثقيفية للعاملين بـ "مصنع السماد" بالمحافظة، حضرها 25 عامل وإدارى ، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع الوعي والجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره ، أنه في إطار الحرص على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت وكيفية تطبيقها من خلال أجهزتها المعنية .

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مناقشة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية.. وتستكمل الندوات بالمنشآت حسب الخطة التى وضعتها الإدارة وتنفذها وسط العمال داخل اماكن العمل.