التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بالقاهرة

ووجه وزير التعليم العالى باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658
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