قناة الناس ـ مهران يطرح طريقة سهلة للتخلص من وساوس النفس والشيطان

جدة - نرمين السيد - طرح الداعية الإسلامى عمرو مهران، طريقة سهلة للتخلص من وساوس النفس والشيطان، موضحًا أن الشيطان يعتمد فى الفخ الذى ينصبه للإنسان على عدم علم هذا الإنسان بالله، فيفخم له فكرة "عدم المعصية كطريق النجاة"، ويأتى فى صورة الناصح بهذه الفكرة، لأنه يعلم أن نهاية هذا الطريق أزمة للإنسان.





وأضاف مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشيطان يريد أن يشعر الإنسان بأنه عاصى، ويفخم له الصغائر، فيضع الإنسان داخل سجن وقلق من كل الناس حوله، ومع أول خطأ يقع فيه الإنسان يفخم له الذنب حتى يسيطر اليأس على الإنسان. وأشار إلى أن الشيطان يأتى للإنسان فى صورة الناصح، لذا قال لسيدنا أدم وأمنا حواء: "إنى لكما من الناصحين"، مضيفًا أن الإنسان يخرج من هذا السجن عندما يعرف الإنسان طريقه إلى احتياج الصلاح، وأنه يريد أن تكون صورته أفضل أمام الله ويكون فى رحلة ترقى دائمة مع رب العالمين.

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