عميد إعلام القاهرة السابق: المتحدة تقدم دراما متنوعة وتركز على القضايا الحيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 11:24 صباحاً - قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، إن دراما رمضان 2023 تشهد قدر كبير من التطور والتنوع وأصبحنا نشاهد أشكال مختلفة من الدراما الاجتماعية والدينية التي كنا افتقدنا هذه النوعية من الإنتاج والدراما التاريخية أيضا من أنواع الإنتاج الضخمة التي تحتاج تجهيزات غير عادية، مؤكدة أن دخول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الدراما الرمضانية إضافة كبيرة للدراما المصرية ، حيث نشاهد الدراما الاجتماعية متنوعة الأفكار واستمرار الدراما الوطنية فى الكتيبة 101 لاقى دور الدراما الوطنية مهم جدا فى هذه المرحلة لأنه يستحضر النماذج البطولية والأعمال التي تزكى الأنتماء للوطن وتقدير تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وهو استمرارية لمسلسل الاختيار بمواسمه الثلاثه الذى لاقى شعبية كبيرة لدى الجمهور المصرى.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريحات صحفية، أن المشهد الدرامى للشركة المتحدة متنوع واصبح هناك تراجع واختفاء لبعض المظاهر التي كنا نشاهدها فى الدراما سابقا وذلك نتيجة لخطة درامية وضعها الشركة المتحدة أذ أصبحنا نشاهد الدراما الاجتماعية بشكل مختلف ترتكز على قضايا حيوية وتلافى الظواهر السلبية مثل المخدرات والبلطجة ، إضافة إلى تغيير سياسة الاعتماد على النجم الواحد وأصبح العمل الجماعى وهذا أمر إيجابى يفتح المجال لاكتشاف المواهب ويعود لتطور الكتابة وتناول الأفكار الأكثر تماسكا والتعبير عن احتياجات المجتمع .

وأكدت عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس، أن المتحدة تقدم تنوع درامى وإنتاج متميز وتهتم بالعناصر الفنية التي تجعلها تقدم وجبة متكاملة بداية من التصوير والموسيقى التصويرية والاعتماد على المؤلفين الموسيقيين .