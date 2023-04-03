البيئة: رياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة على سيوة ومطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 11:23 صباحاً - بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء .. نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة علي شمال الصعيد وغرب البلاد ( سيوة - السلوم - مناطق من مطروح ) علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء

استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال الفترة من يوم الاثنين حتي يوم الثلاثاء ان تكون التهوية سيئة مع انخفاض ملحوظ في الطبقة الحدية خاصة خلال المساء والصباح الباكر مما يزيد الاحساس بتركيز الملوثات كما متوقع ان تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة علي شمال الصعيد وغرب البلاد ( سيوة - السلوم - مناطق من مطروح ) علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.