«الأنباء الكويتية» تبرز لقاء الرئيس السيسى بولى العهد السعودى فى المملكة

وذكرت الصحيفة- تحت عنوان (السيسى وابن سلمان استعرضا آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات)، أن ولى العهد السعودى رحب فى بداية اللقاء بالرئيس السيسى فى بلده الثانى المملكة، فيما عبر الرئيس السيسى عن الشكر لأخيه ولى العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التى استقبل بها والوفد المرافق.
وأضافت الصحيفة أنه جرى خلال اللقاء الذى وصفته بالأخوى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الأنباء الكويتية- تحت عنوان السيسى يؤكد خصوصية العلاقات المصرية العراقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة فى ظل قوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.
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