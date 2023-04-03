قناة الناس ـ الجندى: منع احتفالات الأفراح داخل المسجد خطوة عظيمة

جدة - نرمين السيد - أثنى الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على قرار وزير الأوقاوف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن عدم عمل الاحتفالات بالأفراح داخل المسجد، مؤكدا أن "القرار خطوة عظيمة".





وقال الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن هذا القرار مهم جدا، لأنه كان خرج عن إطار السيطرة ووقار المسجد، فكنت ترى مظاهر داخل المسجد لا يمكن السيطرة عليها مثل ملابس المعازيم والنساء.

وتعليقًا على ملابس النساء فى الأفراح داخل المساجد، قال الجندى إن "كل واحد حسابه عند ربه، ولكن لا يصح ذلك داخل المسجد"، مؤكدا أن وقار المساجد أمر مهم جدا، وأنه يحرم رفع الصوت داخل المسجد، أو حتى التجارة داخل المسجد.

وذكر الشيخ خالد الجندى، واقعة عندما سمع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء داخل المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: "أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته".