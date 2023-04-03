الصحة تكشف عن الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:27 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج والتى جاءت كالتالى :-

للمصريين :-

-بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر

- صورة شخصية (64)

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لفحوصات المقبلين على الزواج لغير المصريين :-

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر

صورة شخصية (64) التكلفة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن رسوم استخراج الشهادة 220 جنيه شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة مضيفة أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا