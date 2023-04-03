وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسى بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بعدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 صباحاً - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل السيد مارك باريتي السفير الفرنسى لدى القاهرة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الفرنسي مشيدا بالتعاون الايجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات مترو الانفاق والسكك الحديدية وكذلك التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية في مجال ادارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف وشركة CMA التي تقوم بادارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية .

ومن جانبه اكد السفير الفرنسي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات المختلفة ومنها مجال النقل مقدما التهنئة لوزير النقل على الانتقال الى مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ثم اشار السفير الفرنسي بالقاهرة الى زيارته خلال الفترة الماضية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية التي تعاقدت وزارة النقل مع شركة CMA لادارتها وتشغيلها والتي تعد احد أهم مشروعات النقل البحري في مصر وهو مايجسد العلاقة القوية بين الجانبين

كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ كما تباحث الجانبان في مشروع مونوريل القاهرة الجارى تنفيذه من خلال تحالف (الستوم / أوراسكوم / المقاولون العرب) حيث اكدالوزير على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بهذا المشروع الذي يعد احد وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة كما تم التباحث حول آخرالمستجدات الخاصة بعدد من مشروعات السكة الحديد التي يقوم بتمويلها الجانب الفرنسي مثل مشروعي (خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط )

وجدير بالذكر أنه هناك عدد من المشروعات الاخرى التى تقوم بتمويلها او تساهم في تمويلها الحكومة الفرنسية والجهات الفرنسية التمويلية الأخرى مثل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وترام الرمل بالإسكندرية و مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير وأعمال تطوير الخطين الأول والثانى للمترو و توريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط الأول للمترو.