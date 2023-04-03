وزير الرى يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 صباحاً - الدكتور سويلم : دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية

- أحد طرق تنفيذ "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" تتضمن العمل على بناء القدرات فى مجال المياه

- مصر ستوفر مراكزها المختصة لبناء القدرات من خلال مركز التدريب الإقليمي الذى سيكون بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية

- إمكانيات تدريبية متميزة بالمركز ، وتدريب (٥٥٠٠) مصرى و (١٥٠) من العرب والأفارقة سنوياً

- دورات تدريبية متنوعة يقدمها متخصصين من الوزارة والجامعات ، وتوفير دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"

- تنفيذ مشروع "المعرفة المائية" لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر المركز وتطوير مناهج التدريب

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية ، مشيرا إلى أن أحد طرق تنفيذ "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 تتضمن العمل على بناء القدرات فى مجال المياه ، حيث ستوفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى والذى سيكون بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، مع العمل على تنمية القدرات المؤسسية للمركز وتحسين جودة التدريب به .

وصرح الدكتور سويلم أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، حيث يتم عقد حوالى (٢٣٥) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (٥٥٠٠) متدرب سنوياً ، بالإضافة لحوالي (٦) دورات تدريبية بمشاركة (١٥٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً .

ويقوم بتقديم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية ، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذه المجالات .

كما يوفر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين .

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية .