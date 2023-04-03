قناة الناس - الوردانى يكشف كيف نشبع احتياج الصلاح بداخلنا

جدة - نرمين السيد - أكد الداعية عمرو مهران، أن احتياج الصلاح من الاحتياجات الأساسية التى تحرك الإنسان، مدللاً على ذلك بقصة الرجل الذى قتل 99 نفسًا، وقتل المائة الذى قال له إنه لا توبة له، ما يعنى أنه قتل وبداخله احتياج الصلاح.





وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، مع الأخصائية النفسية مشيرة ممدوح، أن احتياج الصلاح موجود داخل الإنسان، ويحاول أن يلبيه دائما، وهو ما دفع ذلك الرجل بعد قتله لمئة نفس بأن يهجر بلده التى يعيش فيها طلبًا للصلاح بعدما نصحه عالم بذلك. وأشار مهران، إلى أن احتياج الصلاح ليس له علاقة بفعل الإنسان، فكأن الشخص يعصى، لكن بداخله احتياج الصلاح. وردًا على ذلك، أوضحت الأخصائية النفسية مشيرة ممدوح، أن هناك قطبين فى شخصية الإنسان "الحلو والوحش"، وأن السواء النفسى هو تقبل الاثنين معًا، وأن الإنسان لديه القدرة على الاختيار بين الإثنين.

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