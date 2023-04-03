وزير الرى يتابع تطوير مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز.





وقال الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة فى كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرا إلى أن أحد طرق تنفيذ "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 تتضمن العمل على بناء القدرات فى مجال المياه، حيث ستوفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والذى سيكون بمثابة مركز إفريقى للتدريب فى مجال التغيرات المناخية، مع العمل على تنمية القدرات المؤسسية للمركز وتحسين جودة التدريب به.



وقال الوزير إن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، ويتم عقد حوالى (235) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (5500) متدرب سنويا، بالإضافة لحوالى (6) دورات تدريبية بمشاركة (150) من المتدربين العرب والأفارقة سنويا.



ويقدم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة فى مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذه المجالات.



كما يوفر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات)، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.