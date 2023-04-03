قناة الناس ـ ما هو اسم الله الأعظم أسرع طريقة لإجابة الدعاء؟

جدة - نرمين السيد - وروت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عن بريدة رضى الله عنه، قال إن النبى ﷺ سمع رجلاً يقول: "اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذى لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد"، فقال: لقد سأل الله باسمه الذى إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب.

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