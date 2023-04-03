إضاءة 21 مستشفى ومركزا طبيا احتفالا باليوم العالمى للتوعية باضطراب التوحد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين أنه تم أيضا العمل على رفع وعى الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، لافتة إلى أنه تم تنظيم عدة فعاليات بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية وذلك منذ أول أبريل الجارى وستستمر على مدار الشهر.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إنه وفقا لتوجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فإن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد ضمن خطتها، ومن المقرر إنشاء 20 مركزا بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات.

وأكدت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود، سعى الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية فى العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة.

وقالت إن وحدات الأمانة العامة استقبلت خلال عام 2022 أكثر من 2000 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.

وأشارت عبد المقصود إلى تطوير أيقونات المنصة الوطنية للصحة النفسية بإضافة أيقونة (اطمن على ابنك)، حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسى والاجتماعى للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها فى المجتمع.

ونوهت بأن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف هذا العام زيادة الوعى لمقدمى الخدمة من خلال الدورات التدريبية التى استهدفت محافظات (دمياط، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبنى سويف، والوادى الجديد والبحر الأحمر).