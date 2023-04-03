توجيه الرئيس بصياغة مسار متكامل لاستراتيجية تنمية سيناء يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى وأبرزت توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جهود الدولة فى تنفيذ إستراتيجية تنمية سيناء تهدف إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، بهدف دعم المجتمع السيناوى على كل الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، فى إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

واطلع الرئيس على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين فى سيناء، والتى تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات التى تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما تتميز به العلاقات المصرية - العراقية من خصوصية، مبينا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة فى ظل قوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمى سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقى، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السودانى.

ونقل محمد الحلبوسى إلى الرئيس السيسى تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمنا دورها فى استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلمانى، والاستفادة من الخبرات المصرية فى التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلمانى، بالإضافة إلى التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على تأكيد سامح شكرى وزير الخارجية دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التى يبذلها فى الحرب على الإرهاب، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وأشار شكرى، خلال استقباله أمس، محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، إلى أهمية دور المجالس النيابية فى توطيد العلاقات بين مصر والعراق، معربا عن الارتياح لما تشهده المؤسسات التشريعية بالبلدين من تعاون.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية رحب فى بداية اللقاء برئيس مجلس النواب العراقى فى بلده الثانى مصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدفع التعاون مع العراق الشقيق إلى أرحب الآفاق، مثنيا على التطور الملموس فى العلاقات الثنائية بين البلدين وفى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، والذى تنظر إليه مصر من منظور إستراتيجى شامل لربط المصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التى ستعود على جميع الأطراف، والتطلع إلى تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها فى إطار الآلية فى أقرب وقت.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسى وزراء البلدين فى القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار شكرى إلى اهتمام مصر بالاستجابة للمطالبات العراقية بمساهمة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار فى العراق، وذلك فى ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات واسعة، أخذا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات بالفعل.

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقى عن التقدير الكامل لدور مصر المحورى حيال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مثمنا الدعم المصرى المستمر لبلاده.

وأكد حرص العراق على استمرار دفع العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك كنموذج ناجح للتعاون العربى سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى.