حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: يعيد إليك هذا اليوم رونقك ويبث في نفسك الحماسة والثقة الزائدة بالنفس.

عاطفياً: يوم شفاف في العلاقة بالشريك، لكنّ المهم التمهل حتى جلاء الأمور بعض الشيء.

صحياً: التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط، ولا سيما في الربيع.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أو نزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد .

عاطفياً: من المفيد أن تحمي علاقتك بالشريك اليوم، لا تواجهه بغضب ولا تتخذ اي قرار بشأنه

صحياً: ربما تدفعك ظروف طارئة إلى الاهتمام بصحة مقرّب مريض .

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: تتملكك الرغبة في التغيير للانفتاح على آفاق جديدة والسفر، لكنك لن تقدر على الهروب من واقعك .

عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.

صحياً: تشعر أنك حيوي وقوي هذا اليوم، ولكن لا تتمادَ ولا تبذر كل طاقتك .

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها لن تجديك نفعاً.

عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: يحمل هذا اليوم بعض الفرص لإيجاجد تسوية لمشكلة ما، وأنت غير غافل عما يدور حولك .

عاطفياً: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، وإلا ضاع الشريك منك .

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أن بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة .

عاطفياً: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهّم أوضاعك .

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق، ما ينعكس إيجاباً عليك .

عاطفياً: مصارحة الشريك بالحقيقة صعبة، لكنها قد تحدد طبيعة العلاقة للأيام المقبلة.

صحياً: الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلاً يسبب آلاماً في الظهر وبين الكتفين.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة، وتعيش انفعالات شخصية مهمة واحلاماً خاصة ووردية .

عاطفياً: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي وتستحضر أسراراً باتت اليوم مضحكة .

صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك، وابتعد عن صب غضبك على الآخرين .

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: تخلق من لا شيء شيئاً، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين .

عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها .

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى تحصين جبهتك الداخلية ومواجهة المصطادين في المامء العكر.

عاطفياً: لن تجدي محاولات الشريك للضغط عليك لأنك صلب وعنيد، لكن يجب أن تتعامل مع الأمر بروية.

صحياً: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام المقبلة .

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: وجود القمر في برج الحمل يلائمك ويخفف الضغط عنك، ويحمل إليك بعض التطمينات.

عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً احتمالات كثيرة أن تلتقي “توأم روحك”.

صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً..

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4-4-2023

مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى .

عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك .

صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك .