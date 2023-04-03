حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: يعيد إليك هذا اليوم رونقك ويبث في نفسك الحماسة والثقة الزائدة بالنفس.
عاطفياً: يوم شفاف في العلاقة بالشريك، لكنّ المهم التمهل حتى جلاء الأمور بعض الشيء.
صحياً: التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط، ولا سيما في الربيع.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أو نزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد .
عاطفياً: من المفيد أن تحمي علاقتك بالشريك اليوم، لا تواجهه بغضب ولا تتخذ اي قرار بشأنه
صحياً: ربما تدفعك ظروف طارئة إلى الاهتمام بصحة مقرّب مريض .
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: تتملكك الرغبة في التغيير للانفتاح على آفاق جديدة والسفر، لكنك لن تقدر على الهروب من واقعك .
عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.
صحياً: تشعر أنك حيوي وقوي هذا اليوم، ولكن لا تتمادَ ولا تبذر كل طاقتك .
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها لن تجديك نفعاً.
عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.
صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: يحمل هذا اليوم بعض الفرص لإيجاجد تسوية لمشكلة ما، وأنت غير غافل عما يدور حولك .
عاطفياً: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، وإلا ضاع الشريك منك .
صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أن بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة .
عاطفياً: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهّم أوضاعك .
صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق، ما ينعكس إيجاباً عليك .
عاطفياً: مصارحة الشريك بالحقيقة صعبة، لكنها قد تحدد طبيعة العلاقة للأيام المقبلة.
صحياً: الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلاً يسبب آلاماً في الظهر وبين الكتفين.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة، وتعيش انفعالات شخصية مهمة واحلاماً خاصة ووردية .
عاطفياً: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي وتستحضر أسراراً باتت اليوم مضحكة .
صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك، وابتعد عن صب غضبك على الآخرين .
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: تخلق من لا شيء شيئاً، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين .
عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها .
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى تحصين جبهتك الداخلية ومواجهة المصطادين في المامء العكر.
عاطفياً: لن تجدي محاولات الشريك للضغط عليك لأنك صلب وعنيد، لكن يجب أن تتعامل مع الأمر بروية.
صحياً: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام المقبلة .
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: وجود القمر في برج الحمل يلائمك ويخفف الضغط عنك، ويحمل إليك بعض التطمينات.
عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً احتمالات كثيرة أن تلتقي “توأم روحك”.
صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً..
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4-4-2023
مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى .
عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك .
صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك .