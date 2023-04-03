ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 3/4/2023 بمحافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 02:24 صباحاً - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"صوت الأمة" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:21