أخبار مصرية

ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 3/4/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 02:24 صباحاً - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"صوت الأمة" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:15  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء  7:33

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:30  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 11:47 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:21

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا