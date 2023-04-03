الجيزة: بدء إجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح والمنشآت الحكومية والشوارع

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة، تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظًا على الطاقة.





وشدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية . وأكد «راشد» بدء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعلي لترشيد الطاقة في ديوان عام المحافظة، وجميع وحدات الجهاز الإداري والمباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب، والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة

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